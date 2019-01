Wadern

Polizei nimmt Gesuchten auf Dachboden fest

05.01.2019, 15:39 Uhr | dpa

Die saarländische Polizei hat in Wadern einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Nach einem Hinweis, dass sich der 24-Jährige in einem Haus im Ortsteil Nunkirchen aufhält, umstellten Beamte am Samstag das Anwesen und durchsuchten es, wie die Polizei mitteilte. Schließlich fanden sie den Mann, der sich mit Hilfe einer Leiter auf dem Dachboden versteckt hatte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 24-Jährige soll laut Polizei wegen verschiedener Delikte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten verbüßen. Er wurde in eine saarländische Justizvollzugsanstalt überstellt.