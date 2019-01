Magdeburg

Magdeburg verpflichtet Kieler Offensivspieler Lewerenz

05.01.2019, 16:42 Uhr | dpa

Steven Lewerenz wechselt vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg. Der 27 Jahre alte Offensivspieler erhält nach Angaben seines neuen Clubs einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Spieler soll am Sonntag zum Team stoßen, das sich im spanischen Novo Sancti Petri vorbereitet. Lewerenz spielte seit der Saison 2015/2016 in Kiel und erzielte in 67 Drittliga-Partien 22 Tore. In der 2. Liga bestritt er für die Norddeutschen 34 Begegnungen und schoss dabei acht Treffer.