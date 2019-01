Oberhausen

32-Jähriger wird von Betonplatte begraben und stirbt

05.01.2019, 17:41 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in Oberhausen ist am Samstag ein 32-Jähriger unter einer Betonplatte begraben und tödlich verletzt worden. Ein weiter Mann (58) wurde von der Platte eingeklemmt, konnte aber mit schweren Verletzungen gerettet werden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Unfall ereignete sich auf einem Firmengelände. Die beiden Männer bauten dort eine Fertiggarage auf. Warum die Betonteile umstürzten, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.