Hofkirchen

Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß auf glatter Straße verletzt

05.01.2019, 20:17 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Passau sind zwei Menschen schwerst verletzt worden. Eine 21-Jährige war am Samstagabend von Reitern in Richtung Vilshofen unterwegs, als sie frontal mit dem Auto eines 18-Jährigen auf der Gegenfahrbahn zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenprall in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Warum die beiden Autos zusammenstießen, ist bislang unklar. Die Straße sei zum Zeitpunkt des Unfalls sehr glatt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Ob das zum Unfall führte, soll nun auch ein Gutachter klären, den die Staatsanwaltschaft Passau beauftragt hat.