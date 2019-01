Herbstein

Rolle des "Bajazz" für Herbsteiner Karneval wird versteigert

06.01.2019, 01:06 Uhr | dpa

Der Bajazz Benedikt an der Spitze des Herbsteiner Springerzugs. Foto: Uwe Zucchi/Archiv (Quelle: dpa)

Im osthessischen Herbstein wird am heutigen Sonntag ein traditionsreiches Amt vergeben. Gesucht wird der neue Karnevalsprinz "Bajazz", der als eine Art närrischer Vortänzer den Rosenmontagsumzug am 4. März anführen wird. Bei einer Versteigerung erhält der Höchstbietende den Zuschlag. Im Jahr 2018 waren 3810 Euro fällig, um das Amt bekommen. Sportlich sollten die Bieter aber auf jeden Fall sein. Denn beim Umzug läuft, springt und tanzt der "Bajazz" in bestimmter Schrittfolge etwa vier Stunden durch den Luftkurort.

Er trägt dabei ein buntes Gewand und eine goldene Krone auf dem Kopf. Angefeuert und bejubelt wird er beim Rosenmontagszug alljährlich von Tausenden Zuschauern am Streckenrand. Die Tradition brachten im 17. Jahrhundert Tiroler Steinmetze nach Herbstein, die Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen.