ALBA nach Braunschweig-Pleite ernüchtert

06.01.2019, 10:26 Uhr | dpa

Bei ALBA Berlin herrschte nach der bitteren 79:83-Niederlage am Samstag bei den Löwen Braunschweig Ernüchterung. "Wir sind nicht von Beginn an nicht mit der maximalen Intensität ins Spiel gegangen. So haben wir den Gegner aufgebaut und es uns selbst schwer gemacht. Das ist jetzt schmerzhaft", haderte Manager Marco Baldi.

Die Berliner Basketballer wirkten von Beginn an unkonzentriert. Der Heimsieg im Eurocup gegen Monaco nur 48 Stunden zuvor schien ALBA noch in den Knochen zu stecken. Als Ausrede wollten die Berliner die kurze Regenerationszeit aber nicht gelten lassen. "Natürlich sind Kraft und Energie ein Thema. Aber dafür haben wir ja eine lange Bank", sagte Kapitän Niels Giffey.

Doch auffällig ist, dass sich ALBA in den letzten Spielen fast immer sehr schwer tat. Die Rückkehr der zuvor verletzten Spieler und die Integration von Neuzugang Landry Nnoko stellen das Team vor Probleme. Denn die individuelle Formsuche geht auch immer wieder auf Kosten des Mannschaftsspiels. "Das können wir nun mal nicht ändern. Aber wir haben ein gutes Team und einen breiten Kader", glaubt Baldi.

Der Manager betont auch, dass "wir ja immer noch die jüngste Mannschaft der Liga sind". Niederlagen seien deshalb einkalkuliert. "Aber wir müssen daraus lernen", so Baldi weiter. In der Basketball-Bundesliga hat die überraschende Pleite in Braunschweig den zweiten Platz gekostet. Und die nächsten Wochen werden für die Berliner nicht einfacher.

Denn es folgen nun noch vier weitere Auswärtsspiele in Serie. Und gerade dort hatte ALBA zuletzt immer Probleme. Baldi fordert deshalb "eine stabilere Haltung". Schon am kommenden Mittwoch wartet die nächste schwere Aufgabe. Dann erwarten die Berliner im Eurocup bei Partizan Belgrad einen Hexenkessel.