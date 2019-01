Waltershausen

Fahranfänger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

06.01.2019, 12:22 Uhr | dpa

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger hat sich im Landkreis Gotha eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sollte am Samstag in Waltershausen kontrolliert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Doch statt anzuhalten sei er mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde durch den Ort gerast, bei Rot über eine Kreuzung gefahren und schließlich auf die Autobahn 4 in Richtung Erfurt geprescht. Nach rund 20 Kilometern konnte die Polizei ihn den Angaben zufolge auf einem Autobahnrastplatz stoppen.

Da der 20-Jährige zwar offensichtlich nicht betrunken gewesen sei, einen Drogentest jedoch verweigert habe, sei er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel hätten die Polizisten zunächst einkassiert, hieß es.