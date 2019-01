Leipzig

Leipziger Fußballer: einen trainingsfreien Tag

06.01.2019, 14:18 Uhr | dpa

Nach den ersten drei Trainingstagen in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Restrunde verordnete RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seinen Fußballern erstmal einen Tag frei. Nach dem trainingsfreien Montag geht es am Dienstag für den Bundesliga-Vierten dann weiter. Am 19. Januar starten die Sachsen zu Hause mit dem Kracher gegen Tabellenführer Borussia Dortmund wieder in die Liga.

Am Sonntag absolvierte RB nochmals eine öffentliche Einheit, zu der rund 200 Fans kamen. Neben Emil Forsberg, der zur Behandlung seiner hartnäckigen Leistenprobleme nach Österreich resite, fehlten Stefan Ilsanker und Marius Müller (Erkältung). Kevin Kampl (Zehverletzung) trainierte in der Akademie individuell.