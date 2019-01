Wedel

Katamaran-Angebot nach Helgoland hatte es nicht leicht

06.01.2019, 16:00 Uhr | dpa

Erstmals hat es um den Jahreswechsel herum eine Katamaran-Verbindung von Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland geben - doch das neue Winterangebot hatte es bei dem stürmischen Wetter nicht leicht. Mehrmals mussten die Abfahrtszeiten der Wetterlage angepasst werden, an einem Tag konnte der "Halunder Jet" gar nicht fahren. An einem weiteren Tag fiel das Schiff wegen eines technischen Defekts aus, wie die FRS Helgoline am Sonntag mitteilte.

Letztlich sei der Katamaran an acht von ursprünglich zehn geplanten Tagen zwischen Ende Dezember und Anfang Januar im Einsatz gewesen. In dieser Zeit hätten 1355 Passagiere den "Halunder Jet" genutzt - damit sei man zufrieden, hieß es von der Reederei. Einen Halt in Wedel gab es bei dem Winter-Spezial nicht.

Die Insel Helgoland habe sich dem Wintertourismus fest verschrieben und wolle in den kommenden Jahren weiter in diese Richtung investieren, sagte Bürgermeister Jörg Singer (parteilos). Deshalb begrüße die Insel eine direkte Anbindung an Hamburg auch im Winter.

"Das Feedback der Fahrgäste zeigt, dass viele sich nur für einen Ausflug nach Helgoland entschieden haben, weil es eine Schiffsverbindung direkt ab Hamburg gab", kommentierte die Geschäftsführerin der FRS Helgoline, Birte Dettmers. "Wir sind optimistisch, den Fahrplan des "Halunder Jets" weiter auszubauen." Das Schiff ist nun wieder in der Winterpause. Enden soll diese aber früher als üblich - nämlich schon am 16. März.