Bad Ems

Auto kracht gegen Baum: Fahrer verletzt

06.01.2019, 16:58 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist im Westerwaldkreis mit seinem Auto von der Bundesstraße 261 abgekommen und auf spektakuläre Weise an einem Baum hängengeblieben. Der Mann überstand den Unfall bei Eitelborn am Sonntag leicht verletzt, musste allerdings von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam er mit zu hohem Tempo während eines Überholvorgangs in Richtung Bad Ems von der Fahrbahn ab.

Während des Manövers habe er die Kontrolle über das Auto verloren und mehrere Bäume gestreift. Schließlich sei der Fahranfänger auf eine abschüssigen Böschung geraten, ehe er an einem Baum hochkant hängen geblieben sei. Die Bundesstraße blieb daraufhin für zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.