Bremen

Mittelfeldspieler Käuper wechselt zum FC Erzgebirge Aue

06.01.2019, 17:00 Uhr | dpa

Fußball-Profi Ole Käuper wechselt vom Bundesligisten Werder Bremen zum FC Erzgebirge Aue. Werder leiht den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler zunächst für anderthalb Jahre an den Zweitliga-Club aus. Für die Zeit danach haben sich die Auer nach Medienberichten eine Kaufoption auf den gebürtigen Bremer gesichert. "Nachdem ich fast mein gesamtes bisheriges Fußballer-Leben bei Werder verbracht habe, ist dies nun eine neue Herausforderung. Ich möchte in Aue den sogenannten nächsten Schritt machen und anschließend meinen Weg bei Werder fortsetzen", sagte Käuper. In Bremen war die Konkurrenz nach den Verpflichtungen von Davy Klaassen und Nuri Sahin für ihn zu groß.