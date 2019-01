Rehburg-Loccum

Weil: Breite Zustimmung zu Demokratie

06.01.2019, 17:17 Uhr | dpa

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in Deutschland eine breite Zustimmung zur demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung. "Die Zahl derjenigen Menschen, die auf Zusammenarbeit und Zusammenhalt setzt, ist viel größer als manche Nachrichten manchmal meinen lassen", sagte Weil am Sonntag beim traditionellen Epiphanias-Empfang der hannoverschen Landeskirche im Kloster Loccum. In Europa und Deutschland sei das gesellschaftliche Klima zuletzt aber deutlich ruppiger geworden, es gebe einen unverkennbaren Rechtsruck. Zu dem Empfang kommen jährlich mehr als 100 Repräsentanten des öffentlichen Lebens nach Rehburg-Loccum am Steinhuder Meer.