Marbella

Hannover 96 spielt 0:0 gegen niederländischen Zweitligisten

06.01.2019, 17:43 Uhr | dpa

Hannover 96 hat auch im ersten Testspiel des neuen Jahres enttäuscht. Im Trainingslager in Spanien kam der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga am Sonntag nicht über ein 0:0 gegen den niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen hinaus. Die Neuzugänge Kevin Akpoguma und Nicolai Müller standen dabei in der Anfangsformation. Das Comeback des seit Oktober verletzten Leistungsträgers Ihlas Bebou wurde dagegen auf die nächste Partie am Mittwoch gegen den belgischen Club SV Zulte Waregem verschoben.