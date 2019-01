Wilhelmshaven

Auto rollt in Hafenbecken: Insasse stirbt

06.01.2019, 17:43 Uhr | dpa

Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Sonntag in ein Hafenbecken in Wilhelmshaven gerollt und untergegangen. Ein Insasse starb, wie die Stadt Wilhelmshaven und die Polizei mitteilten. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert. Taucher der Feuerwehr bargen einen Mann und eine Frau aus dem Fahrzeug. Die sofort begonnene Reanimation blieb bei einer Person erfolglos. Die zweite Person kam in ein Klinikum. Zur Identität der beiden gab es zunächst keine näheren Angaben. Bei ablaufendem Hochwasser betrage die Wassertiefe im Hafenbecken etwa 4,5 Meter, hieß es. Das Auto wurde geborgen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.