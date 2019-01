Nordhausen

Toter nach Schlägerei an Sporthalle in Nordhausen

06.01.2019, 17:46 Uhr | dpa

In Nordhausen ist ein 31 Jahre alter Mann offenbar bei einer Schlägerei an einer Sporthalle ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Sonntag ereignet, sagte eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei. Die Kriminalpolizei in Nordhausen habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben machte die Sprecherin mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Laut einem Bericht des MDR geht die zuständige Staatsanwaltschaft in Mühlhausen derzeit nicht von einer vorsätzlichen Tötung aus. Der Tote weise keine schweren Verletzungen auf, berichtete der Sender.