Marbella

Nielsen reist für Wechselgespräche aus Trainingslager ab

06.01.2019, 18:31 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorfs norwegischer Angreifer Havard Nielsen will Gespräche mit anderen Clubs führen. Der 25-Jährige sei deshalb am Sonntag aus dem Trainingslager der Rheinländer im spanischen Marbella abgereist, teilte der Fußball-Bundesligist am frühen Abend via Twitter mit. Nielsen bestritt in der Hinrunde kein Ligaspiel für den Aufsteiger. Düsseldorf war am Samstag nach Spanien gereist und bleibt dort noch bis zum 12. Januar.