Potsdam

Regierung bilanziert Denkmalförderung

07.01.2019, 01:27 Uhr | dpa

Welche Ergebnisse die Denkmalförderung im vergangenen Jahr in Brandenburg hatte, will die Landesregierung heute vorstellen. An der Bilanz-Pressekonferenz werden die Ministerinnen für Kultur und Infrastruktur, Martina Münch und Kathrin Schneider (beide SPD), sowie Landeskonservator Thomas Drachenberg teilnehmen.

Dabei sollen Denkmale vorgestellt werden, die im vergangenem Jahr dank finanzieller Hilfe vom Land wieder hergerichtet wurden. Ein weiteres Thema sind bestehende Förderprogramme wie der städtebauliche Denkmalschutz. Seit 2015 gibt es zudem Unterstützung für Bauten in besonders beklagenswertem Zustand, die 2018 bei einer Million Euro lag. Auf der Denkmalliste des Landes stehen derzeit 13 560 Objekte.