Prognose: Kalbitz schafft Spitzenkandidatur für Landtagswahl

07.01.2019, 05:21 Uhr | dpa

Nach einer ersten Prognose der Wahlleitung auf dem Brandenburger AfD-Parteitag könnte Landeschef Andreas Kalbitz seine Partei als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf führen. Nach dieser "groben Prognose" habe Kalbitz bei der Wahl der Landesliste für die Landtagswahl im Herbst den ersten Platz errungen, sagte der stellvertretende Versammlungsleiter Carsten Hütter am frühen Montagmorgen. Die Zahl der Ja-Stimmen, die auf Kalbitz entfielen, nannte Hütter nicht. Dies werde wie bei den anderen Kandidaten erst beim Endergebnis in einigen Stunden verkündet, sagte er.

Auf Platz zwei kam laut der Prognose Daniel Freiherr von Lützow aus dem Kreisverband Teltow-Fläming, gefolgt von dem Vorsitzenden des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt. Der 61-Jährige organisiert mit seinem Verein regelmäßig Demonstrationen in Cottbus, an denen auch Rechtsextreme teilnehmen.