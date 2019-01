Hünstetten

Frau überschlägt sich mit Auto: schwer verletzt

07.01.2019, 05:26 Uhr | dpa

Eine 43 Jahre alte Frau hat sich mit ihrem Auto in Hünstetten (Rheingau-Taunus-Kreis) überschlagen und schwer verletzt. Sie war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich und die Frau, die vermutlich nicht angeschnallt war, flog durch die Frontscheibe des Wagens in die Böschung der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Unfallursache sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.