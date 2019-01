München

Molkereien machen Druck auf Milchbauern wegen Kuhhaltung

07.01.2019, 06:05 Uhr | dpa

Molkereien in Bayern und Baden-Württemberg wollen erreichen, dass Milchkühe nicht mehr ganzjährig im Stall angebunden sind. In einem gemeinsamen Papier erklärten fünf Molkerei-Verbände aus beiden Ländern zum Ziel, die Umstellung der ganzjährigen Anbindehaltung hin zu einer Laufstall- beziehungsweise Kombinationshaltung bis 2030 zu unterstützen. Kühe sollten in Laufställen gehalten werden, da ihnen das besser gerecht werde.

Die Bauern sind alarmiert. Eine solche Anforderung könne das Aus gerade für kleine Familienbetriebe bedeuten, sagt der Präsident des Bayerischen und Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Walter Heidl, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 50 Prozent der Höfe hätten ganzjährige Anbindehaltung, das betreffe 30 Prozent der Kühe.