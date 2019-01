Oldenburg

Museen wollen junge Menschen mit sozialen Medien begeistern

07.01.2019, 07:38 Uhr | dpa

Mit Künstlern wie Horst Janssen, Paula Modersohn-Becker oder dem Maler-Ehepaar Overbeck können viele junge Menschen nicht viel anfangen. Einige Museen wollen das über soziale Medien und Neuinszenierungen ändern. "Wir wollen unser Profil schärfen", sagte die Leiterin des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg, Jutta Moster-Hoos, der dpa. Dass der Zeichner Horst Janssen (1929-1995) in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, nimmt das Haus zum Anlass, dessen Kunst neu erlebbar zu machen. Besucher dürfen bald an einer Druckerpresse arbeiten. Instagram-User können vor Originalen Selfies machen. Schauspieler lesen Texte des Wortakrobaten Janssen.

Andocken an die nächste Generation will auch das Paula Modersohn-Becker Museum in Bremen. Passend zum Selfie-Trend soll dort ab September die Ausstellung "Ich bin Ich" mit Selbstbildnissen von Paula Modersohn-Becker (1876-1907) zu sehen sein. "Wo stehe ich, wo will ich hin - das sind Fragen, die bis heute jeden bewegen", sagte Museumsdirektor Frank Schmidt. In Bremen-Vegesack will Katja Pourshirazi, Leiterin des Overbeck-Museums, fünf Jubiläumsausstellungen zeigen. Anlass ist der 150. Geburtstags des Künstlerpaares Fritz Overbeck (1869-1909), Maler der ersten Künstlergeneration in Worpswede, und Hermine Overbeck (1869-1937). "Wir wollen ihre überraschende Modernität zeigen", sagte Pourshirazi.