Essen

Brand in einer Essener Pflegeeinrichtung

07.01.2019, 07:38 Uhr | dpa

Essen (dpa/lnw)- In einer Essener Pflegeeinrichtung hat es am Sonntagmittag gebrannt. In der Pflegeeinrichtung befanden sich zu diesem Zeitpunkt bettlägerige Patienten, die mit Hilfe der Feuerwehr und der anwesenden Pflegekräfte in Sicherheit gebracht werden konnten, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen hätten die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren können, hieß es. Das Feuer war demnach aus ungeklärter Ursache in der Küche des Pflegeheims ausgebrochen.