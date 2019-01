Laubach

Geplatzter Kessel: Hilfe beim Löschen von brennender Heizung

07.01.2019, 08:14 Uhr | dpa

Eine neu eingebaute Ölheizung ist in einem Haus in Laubach in der Eifel in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag berichtete, half den Feuerwehrleuten bei ihrer Arbeit ein besonderer technischer Effekt. Da der Heizkessel wegen der Hitze platzte, konnte das ausgetretene Wasser dazu beigetragen, die Flammen zu löschen, teilte die Polizei in Cochem mit. Eine Schadenshöhe konnte sie zunächst nicht beziffern. Bei dem Brand am Sonntagabend waren rund 50 Helfer im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen hatte die Heizung wegen technischer Probleme Feuer gefangen.