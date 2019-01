Mühlhausen

14-Jähriger klaut Autoschlüssel und fährt gegen Garagentor

07.01.2019, 08:54 Uhr | dpa

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) mit dem Auto seiner Mutter gegen ein Garagentor gefahren. Der Jugendliche habe am frühen Montagmorgen die Schlüssel des Wagens gestohlen und mit zwei 14 und 17 Jahre alten Freunden eine Spritztour unternommen, teilte die Polizei in Mannheim mit. An einer Abzweigung habe er seine Fähigkeiten aber überschätzt und sei in die Hofeinfahrt gerast. Die Jugendlichen blieben demnach unverletzt und versteckten sich nach dem Unfall bei einem Bekannten. Die Polizei fand das Trio dank eines Hinweises.