Berlin

Bezirksbürgermeister von Mitte: Neues Schloss ist "grausig"

07.01.2019, 09:11 Uhr | dpa

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte hält nicht viel vom wiederaufgebauten Schloss an der Museumsinsel. "Die Schlachten sind geschlagen", sagte Stephan von Dassel (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Aber wenn er auf das Humboldt Forum gucke, müsse er immer wieder sagen: "Ich finde es grausig. Auf der einen Seite diese nachgemachte Barockfassade, dann da die Kuppel drauf, und auf der anderen Seite diese Schießscharten."

Wenn dies das Prestige-Architekturprojekt der Bundesrepublik Deutschland sei, sei es aus seiner Sicht bescheiden. "Ich hätte mir da wirklich was Modernes gewünscht. Und ich bin auch nach wie vor nicht so überzeugt, ob dieses Innenkonzept aufgeht." Auf der Museumsinsel wird für rund 600 Millionen Euro die einstige Preußenresidenz nachgebaut. Ab Ende 2019 soll darin schrittweise das Humboldt Forum eröffnen, das zum Beispiel mehr als 20 000 Kunstwerke und Gegenstände aus Asien und Afrika, Amerika und Ozeanien zeigt.

Auf der Fläche stand ursprünglich der Palast der Republik. Von Dassel fand den entkernten DDR-Bau nach eigenen Angaben "unglaublich interessant". "Und ich glaube, man hätte da wieder was ausbauen können." Das sei nun aber vorbei. Der Bürgermeister gestand zu, dass man sich sehr bemühe, aus dem Humboldt Forum ein Haus zu machen, das von allen genutzt werde. Er frage sich nur, wo in Berlin die interessante Architektur sei, obwohl viel in der Innenstadt neu bebaut worden sei. Es gebe so viele interessante Gebäude in anderen Städten.