Lugau/Erzgeb.

Steinkohleschacht wird mit Millionenaufwand gesichert

07.01.2019, 11:07 Uhr | dpa

Ein alter Steinkohleschacht in Lugau im Erzgebirge wird mit Millionenaufwand gesichert. Untersuchungen hätten ergeben, dass der sogenannte Vertrauen-Schacht nicht sicher verfüllt sei, teilte das Sächsische Oberbergamt am Montag mit. Der Schacht war von 1869 bis 1971 erst als Förder- und später als Versorgungsschacht genutzt worden. Danach wurde er mit Schotter und Splitt verfüllt. Das sei nicht ausreichend, um langfristig die öffentliche Sicherheit garantieren zu können. In die Sanierung des Schachts, einer Stützmauer und in den Abriss einiger alter Gebäude werden rund 1,5 Millionen Euro investiert.