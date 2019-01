Kiel

GdP: 500 000 Überstunden bei Polizei im Norden

07.01.2019, 11:40 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Die Polizisten in Schleswig-Holstein haben nach Angaben der Gewerkschaft GdP im vergangenen Jahr rund eine halbe Million Überstunden angehäuft. Selbst wenn davon mehr als 50 000 Stunden zur Bezahlung eingereicht worden seien, entspreche diese "extreme Dauerbelastungszahl" 300 fehlenden Polizisten, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Andreas Kropius am Montag in Kiel. Die Zahlen belegten, dass die angekündigten Personalverstärkungen noch nicht bei der Landespolizei angekommen seien. In Deutschland insgesamt kamen laut GdP im vergangenen Jahr bei der Polizei 22 Millionen Überstunden zusammen.

Die Belastung für das Bestandspersonal bleibe extrem, der Krankenstand sei anhaltend hoch, sagte Kropius. Jeden Tag fehlten der Landespolizei mehr als 800 Kollegen krankheitsbedingt. "Insofern klingt es wie Hohn, die Rückkehr zum echten Weihnachtsgeld zu verwehren." Hintergrund: Die Landesregierung bereitet derzeit ein neues Konzept für die Beamtenbesoldung in Schleswig-Holstein vor. Ob es künftig wieder - wie von Beamtenverbänden gefordert - ein Weihnachtsgeld wie früher geben wird, ist offen.