940 000 Euro für Gemeinschaftsstand auf "Grüner Woche"

07.01.2019, 13:03 Uhr | dpa

Wurst und Schokolade, Bier und Obstsäfte, Kräuter und Schnäpse: Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin will sich Thüringen wieder von seiner schmackhaften Seite zeigen. Regionale Erzeugnisse und einen touristischen Blick auf den Freistaat werden Besucher der Messe für Landwirtschaft und Ernährung an dem 2000 Quadratmeter großen Thüringer Gemeinschaftsstand erleben können. 940 000 Euro seien im Haushalt für die Präsentation auf der Verbrauchermesse eingestellt, sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) am Montag in Erfurt.

Insgesamt 45 Thüringer Aussteller sind vom 18. bis 27. Januar an 37 Ständen in Berlin dabei. Neben 20 Direktvermarktern wie Bauernhöfe sind etwa auch Landkreise vertreten. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr beim Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Ernährungsbranche gilt als einer der umsatzstärksten Wirtschaftszweige Thüringens.