Rostock

Geständnis in Rostocker Missbrauchsprozess

07.01.2019, 13:21 Uhr | dpa

Im Prozess um Kindesmissbrauchs und Verbreitung von Kinderpornografie vor dem Landgericht Rostock hat ein 39 Jahre alter Güstrower am Montag ein Geständnis abgelegt. Danach habe er in den Jahren 2016 und 2017 seinen anfangs sechs Jahre alten Neffen mehrfach missbraucht und davon in einigen Fällen Fotos und Videos aufgenommen. Das Bildmaterial schickte er an einen Chat-Partner in Norddeutschland. Diesem soll er laut Anklage auch den gemeinsamen Missbrauch des Kindes angeboten haben, wozu es allerdings nicht gekommen sei. Der Junge sei eine Zeit lang regelmäßig am Wochenende bei seinem Onkel zu Besuch gewesen, als die Mutter schwer erkrankt war.

Für den Prozess sind drei weitere Termine eingeplant. Wegen des Geständnisses des Angeklagten fällt das Urteil voraussichtlich Mitte Januar. Deshalb muss der Junge auch nicht als Zeuge aussagen.