Maulburg

Tankstellenräuber geht zur Polizei und gesteht

07.01.2019, 13:26 Uhr | dpa

Eine Woche nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Maulburg bei Lörrach hat sich der mutmaßliche Täter selbst der Polizei gestellt. Gegen den 25-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten die Beamten am Montag mit. Er hat laut Polizei gestanden, Ende Dezember in Maulburg eine Tankstelle überfallen und den Kassierer mit einem Messer bedroht zu haben. Zur Polizei kam er demnach freiwillig. Nach dem Überfall, für den er sich vermummt hatte und bei dem er Geld erbeutete, war er unerkannt entkommen. Die Polizei hatte keine Spur. Der Mann ist wegen Diebstahls und Raubes laut Polizei schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wieso er sich stelle, wurde nicht bekannt.