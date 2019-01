Kittendorf

Einbrecher stehlen Einnahmen im Schlosshotel Kittendorf

07.01.2019, 13:32 Uhr | dpa

Unbekannte sind in das Schlosshotel Kittendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen und haben einen Teil der Hoteleinnahmen gestohlen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich der Einbruch in der Nacht zu Montag. Nach ersten Erkenntnissen wurde gewaltsam ein Fenster in einem Anbau geöffnet und dann die zu der Zeit unbesetzte Rezeption durchsucht. Aus Schränken seien mehrere tausend Euro verschwunden.

Das denkmalgeschützte Herrenhaus Kittendorf entstand Mitte des 19. Jahrhunderts als Tudor-Schloss für den damaligen Gutsherren. Der Bau sollte sich an dem kurz zuvor erbauten Schloss Babelsberg nahe Potsdam orientieren. Nach 1990 ließ ein Berliner Unternehmer das Gebäudeensemble aufwendig restaurieren und eröffnete es 1995 als Hotel. Nach dessen Tod wechselte es die Besitzer.