Tim Mälzer auf Vox: Neue Staffel von "Kitchen Impossible"

07.01.2019, 13:43 Uhr | dpa

Tim Mälzer kocht künftig exklusiv auf Vox. Der Kölner Sender und der TV-Koch haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie Vox am Montag mitteilte. Am 3. Februar startet Mälzer bei dem Sender mit der vierten Staffel von "Kitchen Impossible", in der er Koch-Kollegen zum Duell herausfordert. Auf Vox hatte Mälzer 2003 seine Fernsehkarriere mit dem täglichen Format "Schmeckt nicht - gibt's nicht" begonnen, die Sendung lief bis 2007. In den neuen Folgen von "Kitchen Impossible", die jeweils am Sonntagabend (20.15 Uhr) zu sehen sind, treten unter anderem Köche wie Ali Güngörmüs an.