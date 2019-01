Neuwied

Hoher Sachschaden an Fahrzeugen nach Brand

07.01.2019, 15:01 Uhr | dpa

Vermutlich durch Silvesterböller ist in Neuwied ein Radlader in Brand geraten. Das hätten Ermittlungen nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. An dem Radlader im Stadtteil Heddesdorf entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Zudem wurde ein Bagger von der Hitze des Feuers beschädigt, hier beläuft sich der Schaden laut Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Anwohner hatten berichtet, dass am Tattag an der nahen Kirmeswiese Böller gezündet worden waren. Die Polizei sucht nun nach zwei Joggern, die als mögliche Zeugen in Frage kommen.