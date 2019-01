Erfurt

Unbekannter verletzt 73-Jährige schwer mit Koffer

07.01.2019, 15:01 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann hat in Erfurt eine 73 Jahre alte Frau schwer am Kopf verletzt. Der etwa 20-Jährige habe am Samstag an einer Straßenbahnhaltestelle unvermittelt mit einem Koffer auf die Frau und deren 71-jährigen Begleiter eingeschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der schwarz gekleidete Angreifer sei unerkannt entkommen.