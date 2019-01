Finanzielle Probleme

Wuppertaler SV kämpft ums Überleben

07.01.2019, 17:04 Uhr | dpa, nhr

Die beiden ehemaligen Fußball-Bundesligisten Wuppertaler SV und SG Wattenscheid 09 kämpfen gegen den finanziellen Kollaps.



Laut Medienberichten vom Montag ist der Wuppertaler SV wirtschaftlich so angeschlagen, dass alle Regionalliga-Spieler den Club noch in der laufenden Transferperiode ablösefrei verlassen können. Die Vereinsführung teilte zur prekären Situation lediglich mit, dass man die gesteckten Ziele überprüft und neue Ziele für die nächsten Jahre definiert habe.

"Die Auswertung der aktuellen Ergebnisse, beispielsweise der Rückgang der Zuschauerzahlen, zeigt, dass die Konzeption 'WSV2020' inhaltlich ausgesprochen erfolgreich ist, finanziell und zeitlich aber zu ambitioniert gewesen ist", hieß es in einer Erklärung am Sonntag. Die Erkenntnisse führten "zu der Notwendigkeit, das Konzept anzupassen und umfassende Sparmaßnahmen umzusetzen, um die laufende Saison und die weitere Zukunft des Vereins zu sichern". Über konkrete Maßnahmen will die Clubspitze Mitarbeiter und Spieler noch informieren. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.