Maintal

Zwei Schwerverletzte bei nächtlichem Auffahrunfall

07.01.2019, 15:06 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind auf der Autobahn 66 zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer war in der Nacht zum Montag bei Maintal (Main-Kinzig-Kreis) bei hoher Geschwindigkeit mit seinem Luxuswagen auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren - nach ersten Angaben der Polizei in Offenbach war er betrunken. Bei dem Zusammenstoß wurden der 48-Jährige und der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens schwer verletzt. Die Autobahn wurde wegen der Bergungsarbeiten in Richtung Hanau für drei Stunden gesperrt.