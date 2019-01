Düsseldorf

Mann tritt und bespuckt Familie in Regionalzug: Festnahme

07.01.2019, 15:09 Uhr | dpa

Ein 62-Jähriger soll in einem Zug in Richtung Düsseldorf eine Familie angegriffen haben. Der Verdächtige habe den Vater und seine drei Kinder getreten und bespuckt, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag mit. Eine Zugbegleiterin habe die Polizei alarmiert.

Der Mann aus Recklinghausen habe sich gegenüber den Bundespolizisten ebenfalls aggressiv verhalten. Daraufhin sei er im Düsseldorfer Hauptbahnhof überwältigt, gefesselt und festgenommen worden. Einen Beamten habe er gegen das Schienbein getreten. Nach Hinweisen auf eine psychische Erkrankung des Deutschen sei er in eine Psychiatrie gebracht worden.

Anzeichen für ein ausländerfeindliches oder rassistisches Motiv der Tat hätten sich nicht ergeben. Die Familie aus Mazedonien sei unverletzt geblieben und habe ihre Reise fortgesetzt.