Berlin

Nahles bestürzt über Veröffentlichung ihrer Privat-Adresse

07.01.2019, 15:17 Uhr | dpa

Die von dem massiven Datendiebstahl betroffene SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich bestürzt über den Online-Angriff geäußert. Es habe sie "persönlich sehr berührt" und "auch verletzt", dass neben ihrer Handy-Nummer auch ihre private Anschrift im Netz zu finden war. Auch mit Blick auf ihre kleine Tochter wolle sie "eine gewisse Privatsphäre wahren", betonte Nahles am Montag im Südwestrundfunk.

Nahles lebt in Weiler in der Eifel. Die Polizei habe in dem Dorf nun viele Streifen gefahren, berichtet Nahles. "Das kann man aber auf Dauer auch nicht so machen." Sie hoffe, dass "die Menschen meine Privatsphäre bei mir in meinem Dorf auch wahren".

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass private Daten von 994 Personen - vor allem Politiker, aber auch Prominente und Journalisten - ins Netz gestellt wurden. Etwa 50 Fälle sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Fotos und Korrespondenz veröffentlicht wurden.

Bei knapp der Hälfte der Betroffenen handelt es sich um CDU- und CSU-Politiker, darunter Kanzlerin Angela Merkel. Auf der SPD-Liste stehen 230 Namen, bei den Grünen und den Linken je etwa 100, bei der FDP 28. Die AfD ist die einzige Partei, die nach derzeitigem Stand nicht von dem Online-Angriff betroffen ist.