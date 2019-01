Lübeck

Streit zwischen Betrunkenen eskaliert: Bratpfanne als Waffe

07.01.2019, 15:28 Uhr | dpa

Mit im wahrsten Sinne des Wortes schlagenden Argumenten ist am Montag eine Auseinandersetzung zwischen zwei stark alkoholisierten Männern in Lübeck zu Ende gegangen. Ein 40-jähriger Mann schlug seinem 43 Jahre alten Kontrahenten mit einer Bratpfanne auf den Kopf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor habe er ihm einen Faustschlag versetzt und ihm ins Gesicht getreten. Als die Polizei eintraf, lag die verbeulte Bratpfanne nach am Tatort, der 43-Jährige lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.