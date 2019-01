Leipzig

Mindestens 100 000 Euro Schaden bei Anschlag auf BGH-Gebäude

07.01.2019, 17:02 Uhr | dpa

Brandspuren sind an der Tür eines Gebäudes einer Außenstelle des Bundesgerichtshofes (BGH) in Leipzig zu sehen. Foto: Peter Endig (Quelle: dpa)

Bei dem Anschlag auf ein Gebäude des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig in der Silvesternacht ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Detaillierte Angaben zum Schaden lägen aber noch nicht vor, sagte der Präsident des sächsischen Landeskriminalamtes Petric Kleine am Montag. Zudem deute die Vorgehensweise der Täter auf eine geplante, organisierte Aktion hin. Zunächst hatte die "Welt" darüber berichtet.

In der Silvesternacht hatten die Unbekannten an mehreren Stellen Feuer gelegt. Vor der schweren Eingangstür der BGH-Außenstelle wurden mit Benzin übergossene Reifen angezündet. Auf der Rückseite des Hauses wurde eine hölzerne Notausgangstür angebrannt. Es blieb jedoch bei äußeren Schäden. Zuvor hatten die Täter die Videoüberwachung ausgeschaltet, indem sie die Kameras schwarz übersprühten.

Wenige Tage nach der Attacke war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. In dem Text, der auf der linken Onlineplattform "Indymedia" veröffentlicht wurde, reklamierten "Autonome Gruppen" am Donnerstagabend die Attacke für sich. Einen konkreten Tatverdacht haben die Ermittler nach Angaben des LKA derzeit noch nicht.