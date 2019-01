Jena

Oberbürgermeister von Jena gibt FDP-Kreisvorsitz ab

07.01.2019, 17:04 Uhr | dpa

Der Oberbürgermeister der Stadt Jena, Thomas Nitzsche, will den Vorsitz der FDP im Kreis Jena-Saale-Holzland zur Verfügung stellen. Das kündigte der Kommunalpolitiker am Montag bei einem Pressegespräch seiner Partei an. "Ich will mich künftig voll auf mein Amt als OB von Jena konzentrieren", betonte er. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Nitzsche bei der Neuwahl des Kreisvorstandes am 21. Januar gilt sein bisheriger Stellvertreter Patrick Frisch. Der 29-Jährige ist Betriebswirt und leitet ein Dienstleistungsunternehmen in Stadtroda.