Auggen

Polizei sucht Täter nach brutalem Angriff

07.01.2019, 17:58 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem Täter, der einen 22 Jahre alten Mann im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald schwer verletzt haben soll. Wie die Behörde am Montag mitteilte, ereignete sich der Angriff während einer Tanzveranstaltung in der Sonnberghalle in Auggen. Dabei habe der unbekannte Täter den 22 Jahre alten Mann mit einem Schlag schwer am Kopf verletzt. Das Opfer habe daraufhin am 15. Dezember kurzzeitig das Bewusstsein verloren und musste daraufhin in einer Klinik stationär behandelt werden. Weil die Fahndung bisher erfolglos blieb, hoffen die Ermittler auf Zeugen.