Hannover

Niedersachsens Umweltminister: Zustandsbericht zur Nordsee

08.01.2019, 01:42 Uhr | dpa

Wie steht es um den Gewässerzustand der Nordsee? Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies will heute einen Zustandsbericht vorstellen, bei dem es vor allem um die Vermüllung des Meeres sowie zu viel Nährstoffe und Dünger im Wasser geht. Dabei will der SPD-Politiker auch auf die Havarie des Frachters "MSC Zoe" eingehen, der vergangene Woche 281 Container verloren hatte. Der größte Teil davon wurde mittlerweile auf dem Meeresboden geortet. Lies hatte sich in dem Zusammenhang für das Anbringen von Peilsendern an Gefahrgut-Containern ausgesprochen, um sie besser orten zu können.