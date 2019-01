Berlin

Deutsche Handballer kommen kurz vor WM in Berlin zusammen

08.01.2019, 03:05 Uhr | dpa

Die deutschen Handballer kommen heute zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft in Berlin zusammen. Bis spätestens 14.00 Uhr müssen die 16 von Bundestrainer Christian Prokop nominierten Spieler in der Hauptstadt sein. Treffpunkt ist das Teamhotel in der Nähe des Potsdamer Platzes. Heute Nachmittag wird die Mannschaft dann mit einem öffentlichen Training in Berlin-Hohenschönhausen die Vorbereitung auf das WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag gegen Korea aufnehmen.