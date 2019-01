Berlin

Sieben junge Männer nach Überfallserie vor Gericht

08.01.2019, 03:36 Uhr | dpa

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Weil sie mehrere Passanten am Teufelsberg im Berliner Grunewald überfallen und ausgeraubt haben sollen, müssen sich sieben junge Männer ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die 16- bis 19-Jährigen sollen in einer Nacht im Juni 2018 in sieben Fällen ihre Opfer umstellt haben.

Diese wurden den Ermittlungen zufolge mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Messern, Schlägen sowie Tritten eingeschüchtert beziehungsweise traktiert. Zudem seien in zwei Fällen Augenzeugen der Taten angegriffen worden.

Die Anklage lautet unter anderem auf schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung. Es sind sechs Prozesstage vorgesehen.