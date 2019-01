Offenbach am Main

Stürmischer und nasser Dienstag an Rhein, Mosel und Saar

08.01.2019, 06:47 Uhr | dpa

Der Dienstag wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stürmisch und nass. Bei Regenschauern und Temperaturen zwischen fünf und neun Grad müsse den ganzen Tag über mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. Noch besser festhalten muss sich demnach, wer im Bergland unterwegs ist: Hier wird es mit teils schweren Sturmböen noch ungemütlicher.

Ungemütlich bleibt es auch in der Nacht zum Mittwoch, in der es bis ins Flachland Schnee oder Schneeregen geben und glatt werden kann. Am Tag bleibt es zunächst bei vielen Wolken und Regen- oder Schneeregenschauern. Mit vier bis sechs Grad wird es etwas kälter.