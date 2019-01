Hamburg

SPD-Politiker Kahrs verurteilt Angriff auf Bremer AfD-Chef

08.01.2019, 08:07 Uhr | dpa

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hat den Angriff auf den Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der AfD in Bremen, Frank Magnitz, verurteilt. "gewalt geht garnicht. gegen niemanden", schrieb Kahrs am Dienstagmorgen bei Twitter. "extremismus jeder art ist mist. ich wünsche gute besserung!" Kahrs gilt als einer der schärfsten Kritiker der AfD im Bundestag.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Angriff auf Magnitz am frühen Montagabend in Bremen im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet. Aufgrund der Funktion des Geschädigten sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen nahmen Ermittlungen auf.

Nach Angaben der Bremer AfD wurde Magnitz von drei Vermummten attackiert. Er liege nun mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zum Gesundheitszustand des Politikers oder zu Details zum Überfall. Zahlreiche AfD-Politiker verurteilten den Angriff, wie auch Vertreter anderer Parteien.