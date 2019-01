Berlin

Gartenlaube abgebrannt

08.01.2019, 08:09 Uhr | dpa

In Berlin-Rudow ist eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der Laube. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr rückte gegen 23.14 Uhr in die Kleingartenkolonie in der Neuhofer Straße aus. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle, konnten ein komplettes Ausbrennen der Laube jedoch nicht verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar.