Tarp

32-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall nahe Tarp

08.01.2019, 08:26 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Die 32-Jährige prallte am Montagabend mit ihrem Auto gegen einen querstehenden Lkw-Anhänger, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der in der Gegenrichtung fahrende Lastwagen sei zuvor ein Stück von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe sich der Anhänger quergestellt und deshalb in den Gegenverkehr geragt. Der Lastwagenfahrer wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt.