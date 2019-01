Potsdam

Stürmisch und grau zur Wochenmitte in Berlin und Brandenburg

08.01.2019, 09:11 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb)- Ein weißer Winter ist in Berlin und Brandenburg weiter nicht in Sicht. Zur Wochenmitte hin soll es stark bewölkt und regnerisch werden - übermäßig schneien soll es aber nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam warnte am Dienstag vor allem im Westen Brandenburgs vor starken Sturmböen. Teilweise kann es zu schauerartigem Regen kommen.

Die Meteorologen rechnen am Mittwoch dann vereinzelt mit Schneeregen und Windböen bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann Glättegefahr durch überfrierende Nässe auftreten. Die Temperatur sinken dann laut DWD auf minus 1 Grad.